 

Путин подтвердил выполнение российскими миротворцами миссии в Карабахе

11.01.2021, 18:56, Новости дня
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Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе выполняет свои обязательства перед обеими сторонами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами», – сказал Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.

Ранее по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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