 

Инсайдер раскрыл подробности романа Оливии Уайлд и Гарри Стайлса

11.01.2021, 18:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В начале января стало известно о новом звездном романе: актриса и режиссер Оливия Уайлд начала встречаться с экс-солистом One Direction, а ныне – сольным исполнителем и актером – Гарри Стайлсом. Ряд СМИ сообщил о том, что 36-летняя Оливия разорвала помолвку с 45-летним Джейсоном Судейкисом именно из-за Гарри, но, как выяснили инсайдеры, 26-летний артист не стал поводом для этого расставания.

Оливия УайлдДжейсон и Оливия расстались почти год назад, и ее новые отношения не стали неожиданностью,- рассказал источник, в то время как другой инсайдер уточнил, что “химия между актерами началась почти моментально” и что “Оливия привлекла Гарри своим острым умом и независимым характером”. Искра между ними проскочила на съемках фильма Уайлд “Не волнуйся, солнышко”, где Стайлс сыграл одну из ролей, сменив на площадке Шайю ЛаБафа, уволенного за непристойное поведение. Впервые в статусе пары Оливия и Гарри появились на свадьбе его агента, где артист представил ее как свою девушку.

Джейсон абсолютно опустошен тем, что Оливия за его спиной начала встречаться с Гарри. Ему действительно непросто наблюдать, как они публично держатся за руки. Но он больше расстроен, чем зол, и отчаянно хочет ее вернуть,

– рассказал инсайдер. Но сама Оливия, похоже, всерьез увлечена новым романом и, если верить СМИ, уже переехала к Стайлсу.

Гарри СтайлсСудейкис и Уайлд начали встречаться в 2011-м, спустя год актер сделал актрисе предложение руки и сердца. Сын пары – Отис Александр – появился на свет в апреле 2014 года, а в 2016-м у них родилась дочь Дейзи. Но их свадьбе не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года стало известно, что знаменитости больше не вместе. People со ссылкой на источники из окружения звезд сообщил: разрыв произошел еще в начале 2020 года, и актеры решили остаться друзьями. Эту информацию подтвердил и инсайдер Entertainment Tonight, отметив, что в их разрыве “нет драмы”.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Ученые: Агрессия вызывает еще большую агрессию

27.06 / Эксперты назвали лучшие смартфоны с 5G, выпущенные в 2020 году

30.11 / Мнение: Поставить Европу на оба колена! Негры и славяне – братья навек

07.01 / Игла Кощея в мессенджере

10.08 / «Политика одна должна быть — люди»

24.07 / «Эта пиявка совсем потеряла совесть»: Татьяна Толстая осудила профессиональную деятельность Ксении Собчак

26.08 / Volvo внедрит в свои автомобили уникальную систему очистки воздуха

13.07 / Единственный внук легендарного Элвиса совершил самоубийство

19.07 / Гражданство через инвестиции

21.07 / «Миша, уходи!»: в Хабаровске проходит митинг против назначения Дегтярева врио губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска