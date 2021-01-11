Инсайдер раскрыл подробности романа Оливии Уайлд и Гарри Стайлса

11.01.2021, 18:52, Разное

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В начале января стало известно о новом звездном романе: актриса и режиссер Оливия Уайлд начала встречаться с экс-солистом One Direction, а ныне – сольным исполнителем и актером – Гарри Стайлсом. Ряд СМИ сообщил о том, что 36-летняя Оливия разорвала помолвку с 45-летним Джейсоном Судейкисом именно из-за Гарри, но, как выяснили инсайдеры, 26-летний артист не стал поводом для этого расставания.

Оливия УайлдДжейсон и Оливия расстались почти год назад, и ее новые отношения не стали неожиданностью,- рассказал источник, в то время как другой инсайдер уточнил, что “химия между актерами началась почти моментально” и что “Оливия привлекла Гарри своим острым умом и независимым характером”. Искра между ними проскочила на съемках фильма Уайлд “Не волнуйся, солнышко”, где Стайлс сыграл одну из ролей, сменив на площадке Шайю ЛаБафа, уволенного за непристойное поведение. Впервые в статусе пары Оливия и Гарри появились на свадьбе его агента, где артист представил ее как свою девушку.

Джейсон абсолютно опустошен тем, что Оливия за его спиной начала встречаться с Гарри. Ему действительно непросто наблюдать, как они публично держатся за руки. Но он больше расстроен, чем зол, и отчаянно хочет ее вернуть,

– рассказал инсайдер. Но сама Оливия, похоже, всерьез увлечена новым романом и, если верить СМИ, уже переехала к Стайлсу.

Гарри СтайлсСудейкис и Уайлд начали встречаться в 2011-м, спустя год актер сделал актрисе предложение руки и сердца. Сын пары – Отис Александр – появился на свет в апреле 2014 года, а в 2016-м у них родилась дочь Дейзи. Но их свадьбе не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года стало известно, что знаменитости больше не вместе. People со ссылкой на источники из окружения звезд сообщил: разрыв произошел еще в начале 2020 года, и актеры решили остаться друзьями. Эту информацию подтвердил и инсайдер Entertainment Tonight, отметив, что в их разрыве “нет драмы”.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми