Украине грозит «цифровая диктатура» по китайскому образцу

11.01.2021, 18:44, Новости дня

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Граждан Украины могут скоро начать «рейтинговать», как в Китае. Как говорят источники «Вестей», сейчас группа юристов разрабатывает проект по «китайскому образцу», который может сделать законными тотальный контроль и «цифровую диктатуру» государства над гражданами.



Reuters

В Верховной раде разрабатывается проект, который позволит ввести на Украине «цифровую диктатуру». По информации источников «Вестей», граждан Украины могут скоро начать «рейтинговать», как в Китае. У «отличников» — людей без долгов, штрафов и правонарушений — будет доступ ко всем социальным благам, а «двоечников», кто задолжал за коммуналку, не выплачивает вовремя кредиты или вообще не платит налоги, но отдыхает на дорогих курортах, могут не взять на престижную должность в госструктуру или устроить усиленный контроль на таможне.

«Новый проект может сделать законным госконтроль государства над разными сферами жизни человека. Это оценка граждан по разным параметрам, как в Китае система социального кредита. За полезную общественную деятельность, например, донорство, волонтёрство, которое сейчас вообще никак не регулируется, участие в социальных проектах, к примеру, в разработке социальных бюджетов, или своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. А за штрафы, долги в разных сферах, включая алименты, уклонение от налогов, баллы будут вычитаться. В итоге человеку станет сложнее устроиться на работу, взять кредит или даже выехать за границу. Всё это станет возможным, когда все базы, которые уже сейчас имеются на Украине, объединят в единую базу. На данный момент обсуждаются такие идеи. А что из этого выйдет и когда, ещё неизвестно», — рассказал изданию один из депутатов.

По некоторым данным, эти идеи воплотятся в новом гражданском кодексе, над изменением которого работает группа юристов под руководством депутата Руслана Стефанчука. Об этом «Вестям» рассказал адвокат Ростислав Кравец.

«Некоторое время назад Стефанчук приглашал юристов присоединиться к разработке нового гражданского кодекса в связи с тем, что хотят убрать хозяйственный кодекс. Но я не захотел в этом участвовать, поскольку не вижу целенаправленной задачи улучшить права граждан, всё сводится к усилению прав государственных органов, к упрощению взыскания несуществующих долгов», — объяснил нам Кравец.

Об этом же говорит и его коллега адвокат Иван Либерман.

«Вместе с гражданским кодексом будут глобальные изменения и в уголовно-процессуальном кодексе. Они приведут к тому, что с внедрением всё новых и новых баз данных свобода украинцев будет ограничена только одной «кухней». Всё будет отслеживаться, все данные будут в едином государственном реестре, доступ к которому будут иметь все кому надо и кому не надо. Уже сейчас многие базы доступны практически каждому третьему гражданину — это адвокаты, юридические и нотариальные конторы, судьи, представители клиентов в суде, сотрудники правоохранительных органов, юристы больших компаний. По этим базам, когда их объединят, можно будет путём «одного клика» узнать обо всей истории деятельности людей. А на основании данных присвоить и оценку человеку, а, соответственно, ограничить его в получении благ», — говорит «Вестям» Либерман.

Сам Руслан Стефанчук уверил «Вести», что о рейтинговании речь не идёт.

«Все граждане равны в своих правах, это сказано в конституции. В то же время законодательство даёт возможность каждому гражданину создавать свой специальный статус, в том числе на основании договоров. То есть гражданин, пользуясь свободой договора, может заключать любой договор и, соответственно, приобретать специальные права и создавать обязанности. Но это только по собственной воле. Отдельно хочу обратить внимание, что это только проект концепции, которая ещё будет проходить широкое обсуждение, и на её основании будет готовиться соответствующий законопроект. Цель одна — сделать гражданское законодательство Украины современным и отвечающим современным европейским тенденциям», — заявил «Вестям» Стефанчук.

Как напоминает издание, система социального рейтингования в Китае действительно появилась на основании гражданского кодекса. Единый информационный орган Поднебесной анализирует людей по 160 критериям. При низком рейтинге человека могут уволить с госслужбы, отказать в аренде, не выдать кредит, усиленно осматривать на таможне и даже не продать билеты на скоростной транспорт.

Потерять рейтинг можно также за неуплату налогов и штрафов, курение в общественном месте и транспорте, нарушение ПДД, участие в протестах против властей, гневный пост в соцсетях. Именно эти примеры перечислил в своём посте в социальной сети и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Это определённая «геймификация» государства, где люди зарабатывают «баллы». Логика, как в кредитных историях в финансовой сфере. Чем быстрее вы отдаёте кредиты, тем лучше у вас история, и следующий взять уже легче. Люди с низким рейтингом не могут устроиться на хорошую работу, им не дают кредиты, им даже могут отказать в аренде велосипеда», — написал политик.

Правда, как Федоров заявил «Вестям», сам он против введения таких мер на Украине.

«Я лично против системы рейтингования. Считаю, что государства и так слишком много в жизни людей. Мы свободолюбивая нация и имеем все предпосылки стать самой свободной страной в мире (самые быстрые услуги, минимум регуляций, свобода передвижения и так далее). Так что украинское правительство точно не задумывается об этом», — заявил «Вестям» Федоров.

Зато, как рассказал «Вестям» финансовый аналитик Василий Невмержицкий, контроль над гражданами, используя разные базы, даже мобильных операторов, уже ведут банки.

«Банки очень активно пользуются базами, различными реестрами и даже данными мобильных операторов. Если у какого-то юридического лица плохой банковский рейтинг (он что-то «схимичил», проштрафился перед банком), то этот рейтинг автоматически касается не только его конечного контролера, акционеров, топ-менеджмента, но и его персонала. И даже если сотрудник перешёл в другую структуру, в банке понимают, что риск по нему увеличивается», — объясняет Невмержицкий.

Также в банках пользуются реестрами судебных решений, недвижимости, реестрами юридических лиц и должников. А с недавних пор — ещё и данными мобильных операторов.

«В первую очередь это интересно банкам, специализирующимся на беззалоговых займах, кеш-кредитах, когда важна скорость принятия решения. Операторы не предоставляют персональной информации о клиенте, а лишь по номеру телефона дают оценку по десятибалльной шкале: как часто он бывает в роуминге, сколько тратит на мобильную связь, как часто перемещается по Украине, как много пользуется мобильной связью. Чем выше оценка, тем надёжнее клиент. Я знаю, что все базы сейчас накапливаются, и цель этого — выводить финансовую деятельность из серой в белую», — говорит Невмержицкий.

При приёме на работу, особенно на престижную, а также на государственную службу, как рассказала «Вестям» эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина, также пользуются различными базами и изучают социальные сети.

«Правда, посты в соцсетях рассматриваются не столько на предмет лояльности к власти, сколько на адекватность и вменяемость человека: какие темы обсуждает, как проявляет себя в дискуссиях. В зависимости от должности спецслужбы крупных компаний также могут воспользоваться доступными реестрами и выяснить, не было ли неуплаченных штрафов или других крупных правонарушений. Так что я и многие мои коллеги за диджитализацию. Но не уверена, что это произойдёт быстро. Пока у нас нет никаких предпосылок создания таких баз даже по зарплатам и пенсиям. А по некоторым профессиональным сферам серый рынок труда достигает 60—70 процентов», — говорит Пашкина.