Китай занялся пропагандой через британских блогеров в YouTube

11.01.2021, 18:44, Новости дня

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Как выяснила газета The Times, Китай платит крупным иностранным блогерам в YouTube, которые переехали на его территорию, чтобы те снимали о нём видео в комплементарных тонах. При этом в методах продвижения таких видео задействованы и боты, так что блогеры зарабатывают немалые деньги даже просто на встроенной рекламе.



YouTube / Barrett

Британская газета The Times выяснила, что китайское правительство финансирует британских блогеров из YouTube, чтобы те создавали видео с пропагандой Китая.

Например, Ли Барретт в своём видео расхваливает колонии для уйгуров в Китае. А его сын в следующем видео отмечает, что западные СМИ не правы, когда говорят, что протестующие в Гонконге добиваются демократии, а полиция жёстко подавляет протесты.

Барретты живут в Китае и делают материалы, в том числе в поддержку технологий видеонаблюдения и Huawei. Затем эти видео репостят члены Коммунистической партии Китая. Как только блогеры стали нахваливать Китай, количество их подписчиков резко выросло.

Их критики считают, что на росте популярности сказывается действие ботов, которые толкают вверх рейтинги и доходы от рекламы. Сейчас у них около 200 тыс. подписчиков. С начала прошлого года они сделали 255 видео, получили 16,5 миллионов просмотров. И только за счёт рекламы они за год заработали около £53 тыс., отмечает британское издание.

По данным The Times, некоторые из этих материалов финансировала компания Chinese Radio International, которую называют тайным владельцем международной сети пропагандистских радиостанций.

А в ноябре они вместе с другими такими же блогерами посетили китайскую провинцию Шэньси. В официальном пресс-релизе этот визит шёл под названием «Международные интернет-звёзды видят счастье народа Шэньси». Но блогеров рассердило то, что организаторы не повезли их в горы, а постарались впихнуть как можно больше пропаганды в это путешествие.

Другой популярный блогер Джейсон Лайтфут, женатый на китаянке, ведёт канал о жизни в Китае с 35 тыс. подписчиков. У него есть видео под названиями вроде «Весь мир не может сравниться с китайской инфраструктурой», «Мир скрывает успех Китая».

Однако, строго говоря, все эти блогеры не имеют права выкладывать свои видео, ведь YouTube, как и другие соцсети, в Китае запрещён. Они пользуются обходными манёврами для этого.

По словам экспертов, такое сотрудничество Пекина и блогеров — явление новое и призванное придать легитимности режиму. Блогеры транслируют китайскую пропаганду на Запад и, раз живут в Китае, то вряд ли могут сказать про него что-то плохое. При этом и на внутреннюю китайскую аудиторию такие видео тоже имеют действие, поскольку китайцам важно думать, что весь мир восхищается их страной.

Британский парламентарий Том Тугендхэт отметил, в свою очередь, что тираны и прежде использовали «полезных идиотов», чтобы скрыть свои преступления, делают это и сейчас, пишет The Times.