 

Мнение: Это частная кампания

11.01.2021, 18:42, Разное
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Либералы оправдывающие цензуру как всегда прекрасны.

PS. Между тем, Палата Представителей выкатила опус на тему импичмента Трампу https://edition.cnn.com/2021/01/11/politics/house-articles-of-impeachment/index.html?sr=twCNN011121house-articles-of-impeachment0928AMStory
В Палате Представителей они скорее всего протащат, но вот найдут ли они 2/3 голосов в Сенате – вопрос. С одной стороны, часть истеблишмента республиканской партии уже давно мечтает избавиться от Трампа. С другой стороны, они же опасаются, что поддержка импичмента Трампа, приведет к деструкции республиканской партии в ее нынешнем виде.

Источник: Colonel Cassad



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