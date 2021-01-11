Мнение: Это частная кампания

11.01.2021, 18:42, Разное

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Либералы оправдывающие цензуру как всегда прекрасны.

PS. Между тем, Палата Представителей выкатила опус на тему импичмента Трампу https://edition.cnn.com/2021/01/11/politics/house-articles-of-impeachment/index.html?sr=twCNN011121house-articles-of-impeachment0928AMStory

В Палате Представителей они скорее всего протащат, но вот найдут ли они 2/3 голосов в Сенате – вопрос. С одной стороны, часть истеблишмента республиканской партии уже давно мечтает избавиться от Трампа. С другой стороны, они же опасаются, что поддержка импичмента Трампа, приведет к деструкции республиканской партии в ее нынешнем виде.

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