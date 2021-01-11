Сторонники Трампа готовят митинг под зданием Twitter из-за бана президента США

11.01.2021, 18:40, Новости дня

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Полиция Сан-Франциско готовится к возможному митингу сторонников президента США Дональда Трампа возле штаб-квартиры Twitter. Протест должен стать ответом на решение соцсети навсегда забанить аккаунт Трампа. Об этом сообщало 10 января издание San Francisco Chronicle.

Протесты, намеченные на 11 января, сторонники Трампа обсуждали на ультраправом интернет-форуме TheDonald.win. Форум был создан после того, как на платформе Reddit в июне этого года удалили раздел, посвященный Трампу, из-за призывов к насилию.

Один пользователь на форуме TheDonald.win написал в субботу, 9 января, что присутствующие должны принести мегафоны, свистки, нательные камеры. Другие пользователи предложили протестующим носить шляпы, маски и солнцезащитные очки, чтобы скрыть свою личность.

Полицейские сообщили журналистам, что знают о готовящейся акции протеста, а потому уже связались с сотрудниками Twitter, чтобы совместно реагировать на возможные демонстрации.

Во время последней избирательной кампании в США Twitter добавлял специальные отметки к твитам Трампа, в которых тот сообщал противоречивую информацию о выборах. Президент США возмущался и заявлял, что “Twitter вышел из-под контроля”.

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что “выборы были украдены” – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае, если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

“75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] “Америка прежде всего” и “Сделаем Америку снова великой”, еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!” – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

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