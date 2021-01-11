В ЕС критикуют Twitter за блокировку Трампа “без оправданного и демократичного контроля”

11.01.2021, 18:40, Новости дня

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскритиковал блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом говорится в колонке Бретона, опубликованной на сайте Politico 10 января.

Чиновник выразил свое удивление блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter “без оправданного и демократичного контроля”.

“Беспрецедентная реакция онлайн-платформ в ответ на беспорядки заставила нас задуматься: почему они вообще не смогли предотвратить фальшивые новости и язык вражды, приведшие к атаке в среду? Независимо от того, правильно ли было заставить замолчать действующего президента, должно ли это решение быть в руках технологической компании, не имеющей демократической легитимности или контроля? Могут ли эти платформы по-прежнему утверждать, что они не имеют права голоса по поводу того, что публикуют их пользователи?” – спросил он.

По мнению Бретона, то, что менеджер корпорации может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и баланса, удивляет, и не только подтверждает мощность онлайн-платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в интернет-пространстве.

Он сравнил масштаб изменений роли онлайн-платформ в мире после 8 января со сменой парадигмы глобальной безопасности после терактов 11 сентября 2011 года в США.

“Беспорядки в Вашингтоне являются доказательством того, что мощное, но нерегулируемое онлайн-пространство, напоминающее Дикий Запад, оказывает глубокое влияние на сами основы наших современных демократий”, – подчеркнул еврокомиссар.

В связи с этим Бретон выступил за то, чтобы установить правила поведения в онлайн-пространстве с четкими правами, обязанностями и гарантиями всех сторон. Это, по его мнению, “вопрос выживания наших демократий в 21 веке”.

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что “выборы были украдены” – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае, если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

“75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] “Америка прежде всего” и “Сделаем Америку снова великой”, еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!” – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

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