 

Компромат на Зеленского, синдром Илларионова, чипирование, вакцина от коронавируса. Интервью Бацман с Комаровским. Трансляция

11.01.2021, 18:40, Новости дня
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Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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