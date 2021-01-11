Ученые обнаружили пищевой патоген, влияющий на развитие редкого вида рака мозга

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11.01.2021, 18:36, Разное
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В процессе проведения исследования исследователи установили, что пищевой патоген может влиять на развитие редкого вида рака мозга, который называется глиома. Организм-паразит представляет собой инфекцию, приводящую к образованию кисты в мозге.
По словам ученых, пациенты, у которых диагностировали глиому, с большей вероятностью имеют антитела к данной инфекции. При этом их показатели отличались от уровня антител, которые демонстрировала аналогичная группа людей без онкологии. Инициаторами проведения исследования выступили специалисты Американского онкологического сообщества.

Патоген может попасть в человеческий организм через пищу, а именно через мясо животных, которое прошло недостаточную термическую обработку. Он способен быть фактором риска, который приводит к развитию высокоагрессивной опухоли мозга. В ходе исследования американские исследователи установили взаимосвязь между глиомой и антителами паразита. Сходство было выявлено у нескольких групп людей, возраст которых находился в пределах 40-70 лет. Поэтому наличие пищевого паразита не подразумевало 100-процентную вероятность глиомы. Болезнь развивается в том случае, если к инфекции нет антител.

Глиома представляет собой достаточно редкое заболевание, которое практически всегда заканчивается летальным исходом. Два года назад на планете было зафиксировано примерно 300 тысяч случаев этого недуга. При этом пятилетняя выживаемость пациентов составляет всего 5%. Понимание проблемы и выявленная взаимосвязь даст ученым возможность разработать методики по борьбе с этой формой агрессивного рака, который ранее лечению не поддавался.



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