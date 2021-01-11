Врач Лидия Осей-Боатенг назвала два неявных симптома COVID-19

11.01.2021, 18:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты продолжают изучать коронавирусную инфекцию, так как признаки заболевания у каждого человека могут различаться. Врач-терапевт из Великобритании Лидия Осей-Боатенг назвала два неявных симптома COVID-19, которые следует включить в список официальных критериев.

Врач пояснила в интервью изданию My London, что период пандемии был для нее самым тяжелым. Благодаря нарастающей ситуации Лидия Осей-Боатенг получила уникальное представление о последствиях коронавируса. Она считает, что к основным симптомам заражения – таким как непрерывный кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса, высокая температура – следует добавить боль в горле и головную боль.

Во второй волне терапевт наблюдает у пациентов более легкие симптомы и люди даже не догадываются, что вирус находится в их организме. К тому времени, пока зараженные поймут, что у них COVID-19, они уже успевают вступить в контакт с другими.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), важно также обратить внимание на появление лихорадки или озноба, одышку, затрудненное дыхание, усталость, боль в мышцах, головную боль, новую потерю вкуса, заложенность носа, насморк, тошноту или рвоту, диарею. Перечисленные симптомы могут сигнализировать о возможном наличии вируса SARS-CoV-2, информируют медики.