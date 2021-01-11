 

Ученые: Космонавты будут использовать “атмосферное топливо”, чтобы вернуться с Марса

11.01.2021, 18:36, Разное
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Ученые, представляющие Калифорнийский университет в Ирвайне, занимаются разработкой портативной системы, которая позволит космонавтам заправлять летательные аппараты “атмосферным топливом”, чтобы вернуться с Марса. Углекислый газ из атмосферы Красной планеты может использоваться для осуществления дальних полетов.
В течение последних лет NASA и SpaceX очень интересовались осуществлением пилотируемых миссий на Марс. Специалисты изучают проблемы с которыми человечество может столкнуться во время космического путешествия, и пытаются максимально упростить путь к Красной планете. Если вопросы с энергетикой, радиацией, перемещением в космическом пространстве удастся решить то, как быть с возвращением на Землю? Авторы работы предположили, что с помощью воды со льдов на поверхности Марса и углекислого газа из атмосферы планеты удастся создать метан. В дальнейшем газ можно применять, как ракетное топливо. Проект американских ученых находится в работе, однако после успешных испытаний и тестов, длительные космические путешествия станут более доступными и реалистичными для астронавтов.

В настоящее время Международная космическая станция уже пользуется аналогичным двухступенчатым процессом, позволяющим преобразовывать воду в кислород. Система ученых Калифорнийского университета включает использование цинкового катализатора, обходящего синтез воды и дающего возможность свести к одной ступени всю химическую реакцию. Благодаря простоте процесса удастся получить более легкую и компактную систему, предназначенную для полета на Марс и другие отдаленные точки.

Хоулинь Синь, возглавляющий научный проект, считает, что цинк – отличный катализатор, который сделает систему мобильной для путешествий в космосе. Команда специалистов обнаружила, что действие химической реакции возможно в лаборатории, в таких условиях, как на Красной планете, но исследователи должны протестировать процесс в более реальной обстановке. Для реализации проекту предстоит пройти через множество исследовательских и инженерных работ, однако и сейчас исследователи получили немало многообещающих результатов.



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