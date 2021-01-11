Мнение: Спасите, дупа горит! Насколько училки США живут лучше училок России?

11.01.2021, 18:32, Разное

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Оторвусь, напишу сюда. У меня есть друг, здесь он тоже был, надо бы разбанить, да лень, в общем – товарищ из секты свидетелей Навального и царствия божия в США. Сейчас, очевидно, ему плохо. Лешка уехал, кокос не растет, да еще и в США устроили бардак. Поэтому товарищ сделал вид, что он гладиолус и пошел в атаку. Вернее, в контратаку, потому что я его стебу все праздники.

Но тут, я видать, перегнул и товарища бомбануло. Прямо конец-горбунок такой. Крики, сопли, оскорбления, причем явно не шуточные, как мы привыкли – ответь, мразь, кричит товарищ, в США училки живут лучше! Тут, правда, надо сделать ремарку.

У нас есть общий друг, который как раз в США живет. Раньше, пока в общем чате он говорил, что я не прав, употребляя переодически смешные в мою сторону… ну, сме…чки, так скажем, все было хорошо. Нет, я не обижаюсь, потому что дальше обычно подтверждались мои слова. Но типа за общим ржачем – это было не видно.

И вот-с, наш герой из секты Навального добился своего. Он тупо испугался писать в общий чат, где есть настоящий эмигрант, свои мысли. Что типа там рай, тут ад, там училки это круто, у нас, говно, как вы понимаете. Он, кстати, опять скажет, что я соврал – но не сможет сформулировать – в чем. Это обычная манера долгоносиков – долго-долго наяривать, рассказывая, как Путин страну довел, а потом хлоп – и нет никого. Но, давайте порассуждаем.

Причем, заметьте, я пока – про логику. И про то, что наш товарищ, кому я все-таки в общий чат написал, ответил честно – нет, в США это не престижная профессия. Да, и в России она вроде бы не самая-самая, и ругают их постоянно – но, если кто-то мне скажет, что жизнь учителя вчера, в 90-е, 00-е и 10-е это одно и тоже или хуже – тогда хочу деталей. А пока, давайте размышлять.

Сравнивать ЗП в лоб – конечно, глупо. Что, правда, тут же бы сделал мой друг. Они квадратные, я тут ни разу не удивляюсь.

А вот чего он бы точно не сказал, так это то, что в США нет декретного отпуска. Ну, не секрет, учитель не сильно мужская работа, если это не ВУЗ. И значит, хотя у них в США там, да, не подумал, теперь это не модно – рожать придеться рано или поздно. И тогда – будет новость. Ведь в России есть декрет, а в США – демократия. Со всеми вытекающими – если нет куда пристроить ребенка, надо няню и т.д.

Пункт два. Страховка. Дети болеют, женщины болеют. В Томске за каникулы было 6 000 выездов скорой помощи. Подсказать, сколько стоит это удовольствие в США?

Дальше – я не знаю, с чем сравнивать! В школу берут, если помню, через Пед? И значит, это ВО и кредит в США. И значит, ты будешь платить его долго и нудно. А затем – правильно: хата.

Да, технически, женщина всегда, ой, я опять про Россию, ищет мужчину, чтобы свить ипотеку. Но ипотека у нас и ипотека у них – это две разные вещи. Кто будет спорить, обязательно расскажите мне, почему там уже и 40-е с родителями живут.

Ой, бонусом добавлю, что в США был опрос, кому надо загуглит, мне надоело давать ссылки, все равно хохлы их не читают, и выяснилось, что многие училки подрабатывают проститутками. Да, не мы такие, жизнь.

И это все, конечно, не говорит, что учителя не нужны. И, конечно, если бы товарищ попытался, а он попытается, в лоб мне уточнить, что дескать, учительница в США получает на руки надцать тысяч рублей по курсу, даже после вычета всего, а учительница в России получает надцать тысяч рублей минус игрек тысяч рублей по курсу и это значит, что там лучше – я бы послал и пошлю его на болт.

Потому что счастье интегрально в рублях – не меряется. В США сейчас надо целовать неграм обувь. Надо бояться ходить по улицам без пистолета. Бояться, что ты сдохнешь от Ковида, потому что у тебя нет страховки. Много надо чего бояться, о чем мы тут думать не можем даже.

Но, т.к. я не верю своему ангажированному другу, который сегодня почем зря прожег стул – расскажите мне, чего я еще не знаю, ведь я и правда не из США. Но, вторым бонусом я расскажу еще о том, что у меня есть хорошая знакомая, чей брат в США. И когда его жена родила, выяснился и сюрприз с декретом, и сюрприз – сколько стоит там садик. Не хочу, чтобы не ошибиться, цифры приводить – но это атас.

В общем, ребят, накидайте в панамку – как нам тут плохо. И нашим учителям. Без трансгендеров и уроков мультикультуризма, чуть не забыл.

Спасибо.