 

Россиян предупредили о мошенничестве с использованием бесплатных сим-карт

11.01.2021, 18:10, Разное
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Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на другого абонента, заявил заместитель гендиректора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов. В большинстве случаев злоумышленники используют такие “симки” для того, чтобы контролировать аккаунты других людей.

По словам Пудова, в случае возникновения неприятностей, невозможно доказать, что сим-карта принадлежит именно пострадавшему. Человек оказывается в бесправном положении, ведь по закону он не является абонентом, пояснил эксперт.

Мошенники могут использовать бесплатную сим-карту для доступа к приложениям и сервисам на смартфоне жертвы, предупредил Пудов. Кроме того, злоумышленники способны монетизировать трафик аккаунта в соцсетях, отправить близким другого человека просьбу о денежном переводе.

“Используя банковские трояны или другие методы взлома, хакеры получали учетные данные онлайн-банкинга жертв, а затем дубликат сим-карты”, – приводит слова специалиста агентство экономической информации “Прайм”.

Ранее бывший участник хакерской группировки Anonymous Джейк Дэвис предупредил пользователей WhatsApp об угрозе. Он рассказал, что спецслужбы могут отслеживать тех, кто выступает с критикой властей и участвует в акциях протеста.

Спецслужбы способны получить сведения о группах и контактах пользователя. Собрать информацию можно со всех устройств, где использовалась сим-карта, рассказал Дэвис, который считается одним из лучших специалистов по кибербезопасности.



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