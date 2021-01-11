 

Путин, Алиев и Пашинян подтвердили в Москве, что соглашения по Нагорному Карабаху работают

11.01.2021, 18:02, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны пришли к выводу, что условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются.

Президент РФ также отметил, что серьезных инцидентов в Карабахе нет, передает РИА «Новости».

Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении рассмотрели ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.



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