CМИ: Канье Уэст переедет в Лондон после развода с Ким Кардашьян

11.01.2021, 17:58, Разное

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Если вдруг вы решили провести новогодние каникулы без интернета и теперь немного удивлены этой новостью, то спешим сообщить – вот уже несколько дней как мировые СМИ обсуждают намечающийся развод одной из самых известных и ярких мировых пар, Ким Кардашьян и Канье Уэста. Первым об этом сообщил Page Six, ссылаясь на множество “проверенных источников”. По их сведениям, реалити-звезда наняла адвоката Лору Вассер, разводившую в свое время Брэда Питта с Анджелиной Джоли, Хайди Клум, Райана Рейнольдса, Кристину Агилеру, Хилари Дафф и других звезд. Рождественские каникулы Ким и Канье уже провели раздельно. Теперь же появилась новая информация, согласно которой рэпер намеревается сразу же после окончания бракоразводного процесса переехать в Лондон.

Он уже заявил друзьям, что видит свое будущее в Лондоне. Он собирается принести свой проект – Sunday Service Choir – в Европу, и столица Англии, по его мнению, послужит хорошей базой для этого, – сообщает инсайдер издания The Mirror.

В столицу Великобритании Канье Уэст приезжал еще в прошлом октябре вместе со старшей дочерью Норт и, говорят, уже тогда присматривал себе новую недвижимость.

Канье и Норт в Лондоне

Что касается Ким, она не только наняла адвокатов, но и готовится к продаже их с Канье лос-анджелесского особняка, который они построили вместе и в котором прожили 6 лет, за 60 миллионов долларов.

Ким никогда не любила этот дом, он казался ей холодным и безжизненным, будто живешь в музее. Процесс его постройки был хаотичным, Канье постоянно менял свои решения, без конца перестраивал, так что дом воплощает для Ким весь хаос ее брака. Он навевает плохие воспоминания, так что после развода она предпочтет продать его, – поделился с The Sun источник.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились через общих приятелей и сразу же подружились, но тогда между ними не возникло романтических чувств. По признанию самого рэпера, его сердце стало биться чаще в тот момент, когда он увидел Ким на фото, на котором она была запечатлена вместе со своей подругой Пэрис Хилтон во время визита в Австралию в 2006 году. Но это были лишь слабые намеки на будущие чувства.

В феврале 2009 года Уэст и Кардашьян встретились вновь – на показе Y-3 в Нью-Йорке. И снова Ким была не одна. Позже Канье признался, что в то время он уже испытывал чувства к Ким.

Я мечтал быть рядом с ней и даже представлял себя в числе семейства Кардашьян на их рождественской открытке.

В 2010 году у Канье наконец появился реальный шанс осуществить свою мечту – Ким ушла от спортсмена Регги Буша, а он сам расстался с актрисой и фотомоделью Эмбер Роуз. Немного спустя Уэст и Кардашьян были замечены за милой беседой в ее магазине DASH, а затем на ее дне рождения. Уэст также помогал девушке со съемками клипа Jam и даже принял в нем участие, но добиться расположения Ким у него все же не получилось. Светская львица продолжала видеть в Канье только друга, и их отношения сохраняли нейтральный статус.

Продолжение этой истории читайте в нашем материале “Звездный роман: Ким Кардашьян и Канье Уэст”.