 

Появилась новая гипотеза о причинах безжизненности Венеры

11.01.2021, 17:54, Новости дня
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По мнению исследователей, почти миллиард лет назад условия на Венере были примерно такими же, как и на Земле. Но климат резко изменился, превратив нашу соседку в безжизненную планету.

О том, что на Венере некогда были моря и океаны, выпадал снег и дождь, говорят результаты проведенного компьютерного моделирования. Вполне возможно, что там могла зародиться и жизнь, отмечают ученые.

Однако в какой-то момент был запущен процесс резкого глобального потепления, причиной которого, скорее всего, стало мощное извержение вулкана. Атмосферу заполнил углекислый газ, и водоемы в результате резкого повышения температуры просто испарились. Данные для моделирования были собраны при помощи космического зонда «Магеллан».



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