NASA запустит «самую мощную ракету»

11.01.2021, 17:54, Новости дня

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О грядущем запуске сверхмощной ракеты Space Launch System сообщили сотрудники NASA. Как информирует источник, данный носитель будет использоваться в рамках лунной программы «Артемида».

Речь идет о некоммерческих полетах в космос с человеком на борту, поясняют специалисты. Ракета, несмотря на свою большую мощность, будет лишена твердотопливных ускорителей. Здесь испольуют только жидкое топливо, уточняют в NASA.

Как стало известно, высота ракеты-носителя в сборе составит 98 метров. Это на 12 метров меньше, чем у знаменитого «Сатурна-5». Однако двигатели вырабатывают тягу на 15% большую, говорят специалисты. Благодаря этому полезная нагрузка составит 27 тонн. Ранее в американском аэрокосмическом агентстве сообщили о планах строительства атомного реактора на Луне.