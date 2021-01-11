 

NASA запустит «самую мощную ракету»

11.01.2021, 17:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О грядущем запуске сверхмощной ракеты Space Launch System сообщили сотрудники NASA. Как информирует источник, данный носитель будет использоваться в рамках лунной программы «Артемида».

Речь идет о некоммерческих полетах в космос с человеком на борту, поясняют специалисты. Ракета, несмотря на свою большую мощность, будет лишена твердотопливных ускорителей. Здесь испольуют только жидкое топливо, уточняют в NASA.

Как стало известно, высота ракеты-носителя в сборе составит 98 метров. Это на 12 метров меньше, чем у знаменитого «Сатурна-5». Однако двигатели вырабатывают тягу на 15% большую, говорят специалисты. Благодаря этому полезная нагрузка составит 27 тонн. Ранее в американском аэрокосмическом агентстве сообщили о планах строительства атомного реактора на Луне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Голландский эксперт предположила сроки рассмотрения судом дела о катастрофе MH17

22.07 / Палата представителей одобрила свою версию оборонного бюджета

18.09 / Украинский “Колос” дебютировал в Лиге Европы УЕФА с победы над греческим “Арисом”

07.08 / Лайнер в Индии вышел за пределы ВПП и развалился на две части, есть погибшие

16.07 / Руководитель аппарата Рады написал заявление об уходе. Его называли “смотрящим” за Разумковым

15.11 / Кандидат в президенты Молдовы Санду рассказала, какой план был у Козака по Приднестровью

18.09 / Ивлееву в Африке в ягодицу укусила муха цеце

28.09 / Уровень Черного моря поднялся на 4 метра за 2400 лет

25.12 / На Донбассе вследствие обстрела боевиков ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

03.01 / Пандемия ставит нью-йоркское метро на грань коллапса, а с ним и весь город

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска