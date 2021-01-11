Лукашенко пообещал приводом доставить в Минск всех участников чемпионата мира по хоккею

11.01.2021, 17:51, Разное

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах встречи с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. После её завершения белорусский лидер пообещал провести чемпионат мира по хоккею в штатном режиме, а доставкой на соревнования всех отказавшихся спортсменов, по его словам, займётся минский ОМОН

«Тихановская и её сатрапы могут обсуждать что угодно, простите, конечно, но это обычная бабья дурь. Я обещаю международной федерации, что мы проведём чемпионат в обычном порядке, если кто-то не захочет ехать в Минск без уважительной причины – доставим приводом, у нас есть такое право по закону. Минский ОМОН дело своё знает. Сейчас наши силовики как раз прорабатывают этот вопрос со своими зарубежными коллегами», – отметил белорусский лидер.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что «в политическом шоу Лукашенко не хотят участвовать большинство стран» и призвала провести чемпионат мира по хоккею за пределами Белоруссии.

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