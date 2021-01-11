“Уже прошло немало”. Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания

11.01.2021, 17:46, Новости дня

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает шестилетие венчания с супругой Анной. Об этом он сообщил 11 января в Instagram.

“Уже прошло немало, но радуюсь – впереди еще много интересного. И каждый новый год этой любви и дружбы – непохожий на предыдущий. Люблю. И цем. Потому что твое “цем”, как и шесть лет назад, бесценно для меня”, – написал он.

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Публикация от Олександр Ткаченко (@o.tkachenko.ua)

Анна Ткаченко (ранее – Баранник) – вторая супруга министра культуры. Пара воспитывает сына Данилу – осенью 2020 года ему исполнилось пять лет.

Ранее Ткаченко в течение 20 лет был женат на продюсере Татьяне Гнедаш. От предыдущих отношений у него есть две дочери – Александра (1989) и Ева (2012).

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