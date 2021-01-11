 

“Уже прошло немало”. Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания

11.01.2021, 17:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает шестилетие венчания с супругой Анной. Об этом он сообщил 11 января в Instagram.

Уже прошло немало, но радуюсь – впереди еще много интересного. И каждый новый год этой любви и дружбы – непохожий на предыдущий. Люблю. И цем. Потому что твое “цем”, как и шесть лет назад, бесценно для меня”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олександр Ткаченко (@o.tkachenko.ua)

Анна Ткаченко (ранее – Баранник) – вторая супруга министра культуры. Пара воспитывает сына Данилу – осенью 2020 года ему исполнилось пять лет.

Ранее Ткаченко в течение 20 лет был женат на продюсере Татьяне Гнедаш. От предыдущих отношений у него есть две дочери – Александра (1989) и Ева (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье

25.10 / Роспотребнадзор оштрафовал скрывших результаты тестов на COVID-19 москвичей

07.09 / Саакашвили cогласился стать премьером Грузии

28.08 / В РФ подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

10.08 / Завершен цикл фильмов о «неизвестном Холокосте»

01.07 / NYT: США перехватили данные о российских денежных переводах Талибану

26.09 / Франция предложила Украине помощь после крушения самолета Ан-26Ш

13.09 / Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак – агент ФСБ

02.09 / Глава Камчатки поддержал идею стипендий для школьников за высокие достижения в спорте

12.11 / В Курской области достроили площадку для санавиации областной больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска