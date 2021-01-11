Нина Добрев показала детские архивные видео в честь своего дня рождения

11.01.2021, 17:42, Разное

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В своем микроблоге Instagram Нина Добрев заявила, что снова отметила 31 год, хотя на самом деле в 2021 году ей исполнилось уже 32. В честь праздника актриса опубликовала забавные детские архивные видео.

Нина Добрев решила, что не будет засчитывать тот год жизни, который был в 2020 году. По словам знаменитости, хоть она и стала старше и мудрее, но в душе осталась 100-процентным ребенком. Артистка пошутила – все поклонники согласятся с тем, что день рождения прошлого года, когда началась пандемия в мире, лучше не считать. Кроме этого, она обратилась к 2021 году и «пригрозила» ему, чтобы он навел порядок, иначе в 2022-м ей опять будет 31 год.

Поздравил с днем рождения Нину Добрев и ее возлюбленный Шон Уайт. В микроблоге Instagram олимпийский чемпион и сноубордист показал их совместное фото, на котором пара запечатлена в нарядах в стиле 80-х годов прошлого века. Слухи о том, что между актрисой и спортсменом завязались романтические отношения, появились в начале весны. Спустя пару месяцев знаменитости подтвердили эту информацию, но стараются оберегать личную жизнь от внимания прессы. Все факты, которые «просачиваются» в СМИ, предоставляют инсайдеры. Один из них отметил, что сноубордист и актриса искренне влюблены друг в друга и строят планы на совместное будущее.