 

Нина Добрев показала детские архивные видео в честь своего дня рождения

11.01.2021, 17:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Нина Добрев заявила, что снова отметила 31 год, хотя на самом деле в 2021 году ей исполнилось уже 32. В честь праздника актриса опубликовала забавные детские архивные видео.
Нина Добрев решила, что не будет засчитывать тот год жизни, который был в 2020 году. По словам знаменитости, хоть она и стала старше и мудрее, но в душе осталась 100-процентным ребенком. Артистка пошутила – все поклонники согласятся с тем, что день рождения прошлого года, когда началась пандемия в мире, лучше не считать. Кроме этого, она обратилась к 2021 году и «пригрозила» ему, чтобы он навел порядок, иначе в 2022-м ей опять будет 31 год.

Поздравил с днем рождения Нину Добрев и ее возлюбленный Шон Уайт. В микроблоге Instagram олимпийский чемпион и сноубордист показал их совместное фото, на котором пара запечатлена в нарядах в стиле 80-х годов прошлого века. Слухи о том, что между актрисой и спортсменом завязались романтические отношения, появились в начале весны. Спустя пару месяцев знаменитости подтвердили эту информацию, но стараются оберегать личную жизнь от внимания прессы. Все факты, которые «просачиваются» в СМИ, предоставляют инсайдеры. Один из них отметил, что сноубордист и актриса искренне влюблены друг в друга и строят планы на совместное будущее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после смерти реконструктора

07.11 / Содрать все шкурки

11.12 / Два производителя выбыли из мировой гонки за вакциной от COVID-10

01.10 / Усыновителям в России планируют предоставить льготную ставку по ипотеке

31.07 / Мнение: “Одиозная трактовка белорусской стороны”

10.08 / Ученые обнаружили отравленные стрелы возрастом 72 тысячи лет

01.07 / «Паша, просыпайся!»: Пелагея показала трогательное видео о дружбе дочки Таисии с гитаристом

19.11 / Тридцатилетним не стоит надеяться на пенсии

04.09 / «Если врач назначил гомеопатию, бегите» – доктор Фил о критериях выбора специалиста

12.10 / Загадочная связь между трагическим крушением авиалайнера и аномалиями в доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска