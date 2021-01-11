 

В Сети появилось фото Валерия Меладзе с тремя дочерьми от экс-жены

11.01.2021, 17:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети появилось фото, на котором Валерий Меладзе запечатлен в компании троих дочерей от предыдущего брака. Певец позировал с 18-летней Ариной, 21-летней Софьей и 29-летней Ингой.
Поклонники засыпали девушек на фото комплиментами и отметили, что наследницы Валерия Меладзе выросли «невероятными красотками». По словам комментаторов, настоящее счастье – иметь троих дочерей. Старшая Инга и младшие Софья и Арина оказались в центре внимания прессы шесть лет назад, когда состоялся громкий развод певца с супругой Ириной. Расставание было достаточно болезненным, так как артист не мог принять решение и долго жил на две семьи. По его словам, он намеренно вычеркнул из памяти некоторые моменты того периода своей жизни.

На своей первой супруге исполнитель женился в 1989 году. Пара вместе пережила гибель первенца, а потом Ирина Маклухина подарила возлюбленному троих прекрасных дочерей. Однако семейная жизнь Валерия Меладзе дала трещину, когда он влюбился в бэк-вокалистку Альбину Джанабаеву. В 2004 году певица родила ему сына Константина, но никто даже не подозревал, кто является отцом мальчика. Спустя десять лет на свет появился младший сын Лука, а пара, наконец, официально оформила свои отношения.

В тот период времени на Альбину Джанабаеву ежедневно обрушивался поток негатива. Зимой 2019 года артист призвал перестать называть его супругу «разлучницей» и сыпать в ее адрес проклятия. По словам Валерия Меладзе, он сам влюбился в нее и сделал все для того, чтобы это чувство было взаимным. Исполнитель считает, что его дочери от предыдущего брака из-за этого не обделены его любовью. Певец заявил: он заботится о них, как о самых дорогих людях. При этом он невероятно любит и гордится своими сыновьями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Ученые обнаружили высокую выживаемость коронавируса осенью

18.11 / Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться многомиллионного контракта

29.07 / Германские налоговики покусились на святое

30.06 / Ученые зафиксировали на радарах пять подозрительных метеороидов

06.11 / ФАС России обвинила компанию Google в нарушении закона о рекламе

08.08 / Иван Тургенев: Авторское видение Конца света

09.08 / Золушка-карьеристка и волк-домогатель

18.07 / Мнение: Запись переговоров эстонского наемника убитого под Зайцево

14.11 / Подозревают коронавирус: соведущий “Вечернего Урганта” Хрусталев госпитализирован

04.10 / Брошюра из 1678 года, которая по-своему объясняет появление кругов на полях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска