В Сети появилось фото Валерия Меладзе с тремя дочерьми от экс-жены

11.01.2021, 17:42, Разное

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В Сети появилось фото, на котором Валерий Меладзе запечатлен в компании троих дочерей от предыдущего брака. Певец позировал с 18-летней Ариной, 21-летней Софьей и 29-летней Ингой.

Поклонники засыпали девушек на фото комплиментами и отметили, что наследницы Валерия Меладзе выросли «невероятными красотками». По словам комментаторов, настоящее счастье – иметь троих дочерей. Старшая Инга и младшие Софья и Арина оказались в центре внимания прессы шесть лет назад, когда состоялся громкий развод певца с супругой Ириной. Расставание было достаточно болезненным, так как артист не мог принять решение и долго жил на две семьи. По его словам, он намеренно вычеркнул из памяти некоторые моменты того периода своей жизни.

На своей первой супруге исполнитель женился в 1989 году. Пара вместе пережила гибель первенца, а потом Ирина Маклухина подарила возлюбленному троих прекрасных дочерей. Однако семейная жизнь Валерия Меладзе дала трещину, когда он влюбился в бэк-вокалистку Альбину Джанабаеву. В 2004 году певица родила ему сына Константина, но никто даже не подозревал, кто является отцом мальчика. Спустя десять лет на свет появился младший сын Лука, а пара, наконец, официально оформила свои отношения.

В тот период времени на Альбину Джанабаеву ежедневно обрушивался поток негатива. Зимой 2019 года артист призвал перестать называть его супругу «разлучницей» и сыпать в ее адрес проклятия. По словам Валерия Меладзе, он сам влюбился в нее и сделал все для того, чтобы это чувство было взаимным. Исполнитель считает, что его дочери от предыдущего брака из-за этого не обделены его любовью. Певец заявил: он заботится о них, как о самых дорогих людях. При этом он невероятно любит и гордится своими сыновьями.