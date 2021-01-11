Ученые назвали отвар из трав, замедляющий размножение коронавируса

11.01.2021, 17:42, Разное

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Учёные подтвердили, что употребление экстракта полыни может сдерживать образование новых частиц COVID-19 в культурах клеток лёгких. Предварительные итоги исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Чтобы побороть коронавирусную инфекцию исследователи не только разрабатывают лекарства, но и перепроверяют, действуют ли на вирус старые. Как выяснилось, размножение инфекции замедляют вещества от гепатита и лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения интересуется, можно ли пользоваться отварами и настоями трав на основе полыни против коронавируса. Таким вариантом терапии пользуются обитатели Мадагаскара, чтобы бороться с малярией.

Памела Уэзерс, профессор Политехнического института Вустера, вместе с медиками и биологами проконтролировала, будут ли действовать такие отвары на культуры клеток, инфицированных COVID-19. Эксперты изготовили похожие средства из различных видов полыни, изучив их химический состав. Далее они обработали ими 2 типа культур клеток лёгких и остальных тканей организма, куда попадает коронавирусная инфекция. Обнаружилось, что все похожие отвары замедлили или же подавили расширение вируса в культурах клеток. Также специалисты узнали о закономерностях, которые связаны с характером действий экстрактов на инфекцию.

Сначала считали, положительное воздействие отваров полыни обусловлено тем, что существующий в них артемизинин, препарат против малярии, и разные компоненты способны подавить воспалительный процесс или нейтрализовать частицы вируса.

Результаты исследователей продемонстрировали, что такие предположения не соответствуют реальности. Чем меньше в лекарстве было артемизинина, тем эффективнее оно воздействовало на клетки. Но растительные компоненты не смогли нейтрализовать частицы вируса, а препятствовали их расширению после попадания в клетки.

Исследователи не теряют надежды, что разбор составов подобных растительных средств позволит определить молекулы, отвечающие за подавление размножения COVID-19, а также узнать о безопасности и результативности отвара полыни для человека. Уже скоро эксперты хотят начать опыты на животных, а далее – и на людях.