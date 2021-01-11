 

Ученые назвали отвар из трав, замедляющий размножение коронавируса

11.01.2021, 17:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные подтвердили, что употребление экстракта полыни может сдерживать образование новых частиц COVID-19 в культурах клеток лёгких. Предварительные итоги исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Чтобы побороть коронавирусную инфекцию исследователи не только разрабатывают лекарства, но и перепроверяют, действуют ли на вирус старые. Как выяснилось, размножение инфекции замедляют вещества от гепатита и лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения интересуется, можно ли пользоваться отварами и настоями трав на основе полыни против коронавируса. Таким вариантом терапии пользуются обитатели Мадагаскара, чтобы бороться с малярией.

Памела Уэзерс, профессор Политехнического института Вустера, вместе с медиками и биологами проконтролировала, будут ли действовать такие отвары на культуры клеток, инфицированных COVID-19. Эксперты изготовили похожие средства из различных видов полыни, изучив их химический состав. Далее они обработали ими 2 типа культур клеток лёгких и остальных тканей организма, куда попадает коронавирусная инфекция. Обнаружилось, что все похожие отвары замедлили или же подавили расширение вируса в культурах клеток. Также специалисты узнали о закономерностях, которые связаны с характером действий экстрактов на инфекцию.

Сначала считали, положительное воздействие отваров полыни обусловлено тем, что существующий в них артемизинин, препарат против малярии, и разные компоненты способны подавить воспалительный процесс или нейтрализовать частицы вируса.

Результаты исследователей продемонстрировали, что такие предположения не соответствуют реальности. Чем меньше в лекарстве было артемизинина, тем эффективнее оно воздействовало на клетки. Но растительные компоненты не смогли нейтрализовать частицы вируса, а препятствовали их расширению после попадания в клетки.

Исследователи не теряют надежды, что разбор составов подобных растительных средств позволит определить молекулы, отвечающие за подавление размножения COVID-19, а также узнать о безопасности и результативности отвара полыни для человека. Уже скоро эксперты хотят начать опыты на животных, а далее – и на людях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / На Венере обнаружили необычную гигантскую «стену»

01.07 / Мнение: Галочка

15.01 / Сергей Васильев: В преддверии послания и посылания – между намерениями и обстоятельствами

29.10 / Ученые: Отсутствие реакции на мяту и кокосовое молоко может указывать на коронавирус

20.11 / Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

03.08 / “С кем поведешься”: Дружба с отличниками влияет на успеваемость лучше прямой помощи

13.04 / Мнение: Закрыть лаз

05.12 / Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России в рамках тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

19.10 / “Никогда не ем пластиковыми приборами” – Бузова рассказала о раздельном сборе мусора

30.10 / Ученые подтвердили возможность появления жизни на Земле в результате падения кометы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска