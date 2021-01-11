 

Четверо военнослужащих погибли в жуткой аварии в Подмосковье

11.01.2021, 17:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ДТП произошло на Новорижском шоссе, недалеко от деревни Глухово. Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель самосвала не смог справиться с управлением.

Известно, что мужчина родился в 1984 году во Владимирской области. Он серьезно не пострадал. По данным некоторых СМИ, водителя самосвала уже задержали.

На место аварии прибыли бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи. Согласно последним данным, из-за столкновения погибли четверо военнослужащих. Порядка 20 человек с различными ранами были доставлены в
Красногорскую больницу, сообщили в экстренных службах.

Пять автобусов получили значительные повреждения. Они принадлежали 147-й автомобильной базе Министерства обороны РФ (учебный центр ФКУ “Войсковая часть 83466”).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Князь Альбер и княгиня Шарлен, Джонни Депп, Хелен Миррен, Марат Сафин и другие гости гала-вечера в Монте-Карло

27.08 / Личное мнение: Как бедроситься Максиму Галкину?

01.08 / Мнение: Пока стоит Москва, существует мир?

18.11 / Мнение: Появится ли в Нагорном Карабахе военная база России?

30.07 / Медики перечислили лучшие продукты при самых распространенных заболеваниях

01.07 / Следующий флагман Redmi получит и выдвижную селфи-камеру и OLED-дисплей 120 Гц

15.07 / Первая мРНК-вакцина против COVID-19 хорошо переносится и вызывает выработку антител

04.11 / Мнение: Подсчетные страдания

02.11 / Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой в четвертый раз

06.09 / Франция: старшего офицера подозревают в шпионаже в пользу России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска