 

Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется

11.01.2021, 17:16, Разное
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Франак Вячорка заявил, что протестная активность в Белоруссии продолжает расти. Сторонники оппозиции начнут массово выходить на улицы в конце февраля-начале марта, то есть когда погодные условия станут благоприятными. “Тогда Александру Лукашенко мало не покажется”, – отметил эксперт.

Советник Светланы Тихановской рассказал, что политик находится в постоянном контакте с протестующими. По его словам, белорусы сами организуются в дворовые и междворовые сообщества, обсуждают текущую ситуацию в стране, задают вопросы политическим лидерам.

Журналист обратил внимание, что задержаний на улицах становится все меньше. Это связано с тем, что оппозиционеры изменили свою тактику: теперь они создают секретные чаты, где договариваются о встречах. “Сегодня, например, в нескольких районах сделали вывешивание флагов в определенное время”, – сказал Вячорка.

Напомним, Светлана Тихановская покинула Белоруссию через несколько дней после оглашения итогов выборов президента. Как рассказали соратники оппозиционера, власти поставили перед ней выбор: либо она немедленно уезжает в другую страну, либо могут пострадать ее близкие.



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