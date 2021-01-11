Для увеличения производительности российский суперкомпьютер оснастили RGB-подсветкой

11.01.2021, 17:11, Разное

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Одна из самых мощных вычислительных систем в России – суперкомпьютер Сбербанка «Кристофари», будет оснащен RGB-подсветкой от Razer для экономного увеличения производительности.

К такому решению пришел оператор дата-центра, где базируется машина.

– Вы видели, что в магазинах все самые мощные компьютеры или их комплектующие имеют разноцветную подсветку? Это неспроста! Вычислительная мощность напрямую зависит от яркости RGB-диодов и количества передаваемых цветов, — заявил главный инженер «Кристофари».

Помимо подсветки от Razer, в дата-центре российского суперкомпьютера также будут установлены неоновые вывески для увеличения пропускной способности вычислительных блоков, а операторы получат обновленные 4к HDR 144Hz дисплеи для более быстрой обработки данных.

Итоговая производительность, после установки всех подсветок, выросла с 6.7 петафлопс до 29 петафлопс на пике. Новость обвалила акции крупнейших полупроводниковых производителей, AMD потеряла в стоимости почти 20%, а NVidia более 45%. Акции Razer и MSI выросли на 60%.

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