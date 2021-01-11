Прокуратура проверяет медиков в связи со смертью первой жены Шукшина

11.01.2021, 17:08, Новости дня

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Прокуратура РФ начала проверку информации о том, что первой жене актера и режиссера Василия Шукшина Марии Шумской, недавно скончавшейся на Алтае, не была своевременно оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

В СМИ ранее появилась информация о том, что опекун Шумской неоднократно вызывал медиков, однако те якобы отказались госпитализировать женщину, указав в качестве причины ее преклонный возраст и переполненность медицинских учреждений.

«Прокуратурой республики организована проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о неоказании своевременной медицинской помощи первой супруге Василия Шукшина – Марии Шумской, умершей 02.01.2021 в 90-летнем возрасте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шукшин женился на односельчанке, школьной учительнице Шумской в 1955 году, однако Мария отказалась ехать с мужем в Москву и осталась ждать его дома. В 1957 году Шукшин в письме попросил у Шумской развод, но она его так и не дала. Официально брак не был расторгнут. Режиссер позже «потерял» паспорт, а получив новый, не указал данные о браке.