Фотограф зафиксировал процесс «раскачивания» Луны

11.01.2021, 17:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фотограф Эндрю Маккарти опубликовал в сети уникальное 40-секундное видео, на съемку которого он потратил 22 ночи. На кадрах отчетливо виден процесс так называемого раскачивания или вибрации Луны.

Съемка велась покадрово, после чего полученные фотоснимки были смонтированы в видеоролик. Посмотрев видео, можно заметить, что Луна после каждого оборота вокруг Земли меняет угол наклона.

Таким образом, Эндрю Маккарти доказал, что Луна не всегда повернута к нам одной и той же стороной. Часть обратной стороны спутник постоянно показывает нам, «вибрируя» при движении по орбите. Не исключено, что работа фотографа станет отправной точной для изменения некоторых научных представлений о тандеме Земли со своим естественным спутником.