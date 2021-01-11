 

Фотограф зафиксировал процесс «раскачивания» Луны

11.01.2021, 17:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фотограф Эндрю Маккарти опубликовал в сети уникальное 40-секундное видео, на съемку которого он потратил 22 ночи. На кадрах отчетливо виден процесс так называемого раскачивания или вибрации Луны.

Съемка велась покадрово, после чего полученные фотоснимки были смонтированы в видеоролик. Посмотрев видео, можно заметить, что Луна после каждого оборота вокруг Земли меняет угол наклона.

Таким образом, Эндрю Маккарти доказал, что Луна не всегда повернута к нам одной и той же стороной. Часть обратной стороны спутник постоянно показывает нам, «вибрируя» при движении по орбите. Не исключено, что работа фотографа станет отправной точной для изменения некоторых научных представлений о тандеме Земли со своим естественным спутником.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Зеленский верит, что вернет “и Крым, и людей”

29.07 / Рядом с космодромом Байконур задержали педофила

15.07 / Московская биржа открылась снижением

18.09 / Бренд Hyundai возродит хетчбэк Getz

15.07 / Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

05.09 / Тихановская похвалила Латушко за переход на сторону белорусской оппозиции

25.07 / В Кыргызстане объявят день национального траура по погибшим от COVID-19

28.10 / В Киеве у станции метро автобус снес МАФ, есть погибший и пострадавшие

11.12 / В США создали миниатюрного робота. Он на 90% состоит из воды и умеет танцевать брейк-данс

01.10 / В Италии зафиксировали максимальное с апреля число случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска