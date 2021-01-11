Фотограф зафиксировал процесс «раскачивания» Луны
11.01.2021, 17:00,
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Фотограф Эндрю Маккарти опубликовал в сети уникальное 40-секундное видео, на съемку которого он потратил 22 ночи. На кадрах отчетливо виден процесс так называемого раскачивания или вибрации Луны.
Съемка велась покадрово, после чего полученные фотоснимки были смонтированы в видеоролик. Посмотрев видео, можно заметить, что Луна после каждого оборота вокруг Земли меняет угол наклона.
Таким образом, Эндрю Маккарти доказал, что Луна не всегда повернута к нам одной и той же стороной. Часть обратной стороны спутник постоянно показывает нам, «вибрируя» при движении по орбите. Не исключено, что работа фотографа станет отправной точной для изменения некоторых научных представлений о тандеме Земли со своим естественным спутником.
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