Атмосферу Марса можно будет использовать для дозаправки космических кораблей

11.01.2021, 17:00, Новости дня

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Специалисты из Калифорнийского университета разработали новый способ дозаправки космических кораблей, которую, по их мнению, можно будет осуществлять прямо на Марсе.

Дело в том, что в атмосфере Красной планеты содержится метан. Добыть его на месте не так уж и сложно. Однако до сих пор не было технологии превращения этого простого углеводорода в топливо для ракеты.

Данную проблему далось решить, утверждают ученые. Благодаря разработанной технологии не нужно будет заправлять корабли для полета на Марс топливом, которого хватит в оба конца. Поэтому сами корабли могут стать значительно легче, что упростит проведение будущих марсианских программ. Само по вебе это решение предоставляет новые возможности для развития космонавтики.