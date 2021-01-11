Эксперт объяснил, почему Китай не представляет для России военной угрозы

11.01.2021, 16:48, Разное

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Эксперт Виктор Литовкин пояснил об отношениях Китая и РФ в будущем. Специалист уверен в отсутствии военной угрозы со стороны Пекина.

В международной политике всегда присутствовало соперничество тех или иных стран за мировое лидерство. В свое время находящийся на позициях стран с развивающейся экономикой Китай благодаря быстрому развитию технологий вырвался вперед. Сейчас многие эксперты прочат Поднебесной все большие достижения, в том числе и в военной сфере. Нередко в оценках ситуации специалисты высказывают предположение о наличии угрозы со стороны КНР для России. Однако подобные прогнозы не имеют обоснования, уверен отечественный эксперт Виктор Литовкин. С его слов, как минимум в ближайшие два десятилетия эта страна не сможет составлять серьезную конкуренцию Российской Федерации.

При осуществлении анализа условий, сложившихся в настоящее время, уверен профессионал, нужно учитывать не только развитие технологий Китая. Вместе с систематической модернизацией различных систем вооружений в КНР такой же процесс постоянно продолжают и остальные государства, в числе которых и Россия. Благодаря этому у Пекина нет шансов в ближайшие 20 лет претендовать на глобальное господство. Именно такой расклад сил станет основой того, что власти этой страны еще долго не смогут направить свое оружие в направлении Москвы.

Также Литовкин напомнил об отсутствии острых противоречий между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Более того, отношения стран базируются на договоре о стратегическом партнерстве. Нельзя не упомянуть и наличие одного общего противника – Соединенных Штатов. Все это делает попросту невозможным возникновение каких-либо угроз со стороны Пекина. А не так давно РФ провела очередные совместные тренировки с силами китайской армии. В ходе учений «Восток-2019» использовалась военная техника и порядка трех с половиной тысяч военнослужащих соседней страны. В 2018 году такие же мероприятия прошли в кавказском регионе. В них, как пишет «Инфореактор», оба государства неизменно доказывают намерения дальнейшего обмена опытом и взаимной поддержки.