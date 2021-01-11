 

MONATIK показал редкие кадры отдыха с сыновьями на Мальдивах

11.01.2021, 16:48, Разное
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Певец MONATIK редко показывает поклонникам своих маленьких сыновей. Однако на отдыхе популярный артист сделал исключение и опубликовал в микроблоге Instagram кадры времяпрепровождения с наследниками на Мальдивах.
По словам Дмитрия Монатика, его семью покорили теплые острова. Певец похвастался успехами детей и признался, что они – его «мега любовь и гордость». Старший сын Даня в пять лет стал «человеком-амфибией» и самым быстрым велосипедистом среди родственников. Младший Платон, которому скоро исполнится четыре года, «повысил статус аквамена», а также порадовал родителей зажигательными танцами. Как отметил MONATIK, ребенку нет равных в «Макарене». По словам артиста, он старается запомнить каждый миг отдыха с детьми, так как из-за работы не может уделять им столько времени, сколько бы хотелось.

Подписчики оценили признание счастливого отца и написали, что у Дмитрия и Ирины Монатик «чудесная и счастливая семья». Им пожелали счастья и творческого вдохновения на долгие годы. Супруги не любят комментировать личную жизнь. О том, что у артиста подрастают два сына, поклонники узнали только в 2017 году. При этом, MONATIK до сих пор не показывает лица мальчиков в социальных сетях, снимая их всегда со спины.



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