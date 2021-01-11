 

«Мой мальчик!»: Агата Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения

11.01.2021, 16:48, Разное
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Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного 11 января празднует именины. Актриса приготовила мальчику много сюрпризов и написала нежное поздравление в социальной сети.
На своей странице в Instagram Агата Муцениеце опубликовала пост, где поздравила своего первенца Тимофея с днем рождения. Она призналась, что не может поверить, что наследник вырос таким большим. Актриса сообщает, что каждый день она становится лучше ради сына. Также пожелала ему жизни в вихре счастья, улыбок и веселья, исполнения желаний. Знаменитость признается, что совсем не идеальная мать, так как в родительском деле являлась первопроходцем, но зато всегда станет за спиной сына и подстрахует в нужные моменты.

Подписчики быстро отреагировали на публикацию. Они стали присоединяться к поздравлениям и желали Тимофею крепкого здоровья, огромного счастья, а матери именинника – терпения.

Напомним, что у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного есть и дочка Мия, которая родилась в 2016 году. В феврале прошлого года пара заявила о расставании, а летом 2020 года они официально расторгли брак.



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