Большинство пациентов с COVID-19 страдают от симптомов заболевания после выписки

11.01.2021, 16:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Вскоре после того, как пандемия охватила весь мир, из разных стран начали появляться сообщения о продолжительных последствиях инфекции, таких как хроническая усталость, бессонница, боль в суставах и даже об аутоиммунных состояниях. «Постковидники», как они сами себя называют, объединяются в группы в соцсетях, где обмениваются опытом и с помощью врачей пытаются найти способы восстановиться. В настоящий момент постковидный синдром (или long-covid) внесен в Международный Классификатор Болезней МКБ-10 в формулировке «Post COVID-19 condition».

Однако до настоящего момента не было четких клинических данных, которые позволили бы понять, сколько пациентов страдают от последствий COVID-19. Группа исследователей из Уханя опубликовала в журнале The Lancet результаты исследования с участием 1733 пациентов, госпитализированных в больницу Цзинь Инь-Тань в начале 2020 года. В течение шести месяцев медики наблюдали за состоянием их здоровья и проводили регулярные обследования.

76% пациентов сообщили как минимум об одном симптоме заболевания спустя полгода. Чаще всего переболевшие жаловались на повышенную утомляемость и мышечную слабость — 63%. О проблемах со сном, а также симптомах тревожности и депрессии сообщили 26% участников.

Медицинские исследования также выявили признаки нарушения работы почек у трети пациентов, что вызвало повышенный риск половой дисфунции и других расстройств. Рентгеновские снимки легких около 200 участников показали повреждения, которые практически не изменились с момента острой фазы заболевания.

Кроме того, у большинства пациентов тестирование выявило слишком низкий уровень антител. По мнению авторов исследования, это может создать риск для повторного заражения в будущем. Врачи должны уделять особенное внимание таким пациентам, считают ученые.

“Я не знаю, проснусь ли утром”: как живут люди, переболевшие COVID-19

МедПортал пообщался с людьми, которые перенесли инфекцию и выяснил, что многие так и не чувствует себя здоровым. “Постковидники”, как они сами себя называют, месяцами борются с тяжелыми последствиями инфекции и до сих пор опасаются за свою жизнь.

Читать статью