 

В России подскочили цены на машины

11.01.2021, 16:22, Разное
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Не прошло и двух недель 2021 года, как автодилеры и конечные потребители заметили рост цен на автомобили. В среднем цена подскочила на 2-5%, передает URA.Ru. Продавцы считают, что причиной скачка стоимости машин стало падение курса рубля и рост евро. При том эксперты не исключили того, что подорожание продолжится, передает “Коммерсантъ”. Возможно увеличение размера утилизационного сбора, что также скажется на том, насколько дорого автомобиль обойдется покупателю.



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