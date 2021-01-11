Во Франции вакцинацию от COVID-19 прошли более 100 тыс. человек

11.01.2021, 16:14, Новости дня

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Порядка 100 тыс. жителей Франции за две недели прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили источники во французском правительстве.

Французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. После этого глава минздрава Оливье Веран заявил, что темпы вакцинации будут ускорены. Ожидается, что к началу февраля будут привиты около одного млн человек, передает РИА «Новости».

Власти Франции начали кампанию по вакцинации населения от коронавируса препаратом компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия) 27 декабря.

Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.

С момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции превысило 2,7 млн человек. Скончались более 67 тыс.