Через год на небосводе появится новая комета

11.01.2021, 16:06, Новости дня

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Американские астрономы открыли ранее неизвестную комету, которая летит к нам из созвездия Гончие Псы. По предварительным прогнозам, ее можно будет рассмотреть на небосводе уже в следующем году.

Скорее всего, комету будет видно даже невооруженным глазом, уточняют ученые. А пока ее удалось заметить только при помощи космического телескопа, который используют исследователи Вселенной из США.

Данное открытие сделано третьего января текущего года, сообщают источники. Комета состоит из газа и пыли, данное небесное тело обладает относительно коротким хвостом. К Солнцу она приблизится в самом начале 2022 года. Тогда с Земли комета будет видна в размере четырех звездных величин. Некоторое время она будет находиться между Землей и Солнцем, что придаст ей блестящий вид.