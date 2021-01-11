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11.01.2021, 15:58, Новости дня
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

В четвертьфинале украинка обыграла испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо.

Костюк “в сухую” проиграла первый сет, однако потом смогла переломить ход поединка в свою пользу – 0:6, 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 57 минут.

В 1/2 финала Костюк может встретиться с еще одной украинкой Элиной Свитолиной, которая в эти минуты проводит свой четвертьфинальный матч против россиянки Вероники Кудерметовой.

В предыдущем раунде соревнований Костюк одержала победу над теннисисткой из Словении Тамарой Зиндашек со счетом 6:1, 6:1.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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