 

Партия “Голос” лишилась госфинансирования

11.01.2021, 15:58, Новости дня
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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии “Голос”. Об этом 11 января сообщила пресс-служба “Голоса”, лидером которой является Кира Рудык.

“Партия “Голос” является единственной неолигархической парламентской партией. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением”, – заявила Рудык.

Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления, добавила она.

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/678869642781209

По словам Рудык, у НАПК возникли претензии к оформлению соглашений и актов выполненных работ “подрядчиков и к тому, что заплатили арендную плату за офисы трех наших территориальных организаций”.

“Сейчас мы готовимся оспаривать это позорное решение. Партия “Голос” призывает НАЗК не превышать свои полномочия и оставаться независимым органом”, – добавила она.

https://www.facebook.com/kira.rudik/posts/10224626177827012

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

В ноябре 2020 НАПК по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию “Батьківщина”. Это был первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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