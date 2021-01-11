“Куча аварий. Два часа стояли в пробках”. Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев

11.01.2021, 15:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и младшим сыном Александром провели новогодние каникулы во Львове. Возвращаясь на автомобиле в Киев после окончания отпуска супруги несколько часов простояли в пробке. Об этом 11 января в Instagram рассказала жена Решетника.

“Мы вернулись в столицу. Дорога из Львова была нелегкой – почти два часа стояли в огромной пробке, куча аварий. Почему же у нас так ужасно ведут себя на дорогах? Почему за границей даже на серпантине в горах ни одной аварии не увидишь?” – поделилась она впечатлениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын, которого назвали Александром. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

—