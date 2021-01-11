Медики рассказали о вреде фастфуда

11.01.2021, 15:54, Разное

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В настоящее время фастфуд – популярная еда среди молодёжи и работающего населения. Отечественные медики рассказали о вреде чипсов и другой еды всухомятку.

Врачи всего мира считают, что фастфуд бывает двух видов: вредный и очень вредный, а поэтому не рекомендуют питаться подобной пищей регулярно. Продукты быстрого питания, такие как гамбургеры, картошка фри, хот-доги, сэндвичи, разнообразные батончики и сладкая газировка, не только не полезны для здоровья, но и таят в себе опасность. Полуфабрикаты содержат большое количество соли и специй, консервантов и трансизомеры жирных кислот, негативно влияющие на организм и детей, и взрослых. С помощью пищевых добавок производители увеличивают сроки хранения фастфуда, а вот употребление консервантов и трансжиров может привести к аллергии, приступам астмы и головным болям.

Быстрая пища, употребляемая зачастую на ходу во время обеденного перерыва, может вызвать проблемы желудочно-кишечного тракта. Эта высококалорийная еда, нарушая баланс жиров, белков и углеводов, провоцирует ожирение не только у взрослых, но и у детей и подростков, а ещё приводит к серьёзным заболеваниям: панкреатиту, гастритам, язвенной болезни желудка.

Диетологи рекомендуют отказаться от фастфуда, а выбрать в качестве альтернативы естественную пищу, содержащую белки – к примеру, мясо говядины или птицы. Также должно быть в ежедневном рационе растительное и сливочное масло, цельнозерновые крупы, овощи, зелень и фрукты, морепродукты, йодированная соль, яйца и чай.