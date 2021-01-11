Испытания колесной гаубицы «Мальва» планируют начать в 2021 году

11.01.2021, 15:54, Разное

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Представители Министерства обороны РФ рассказали о том, что испытания гаубицы «Мальва» начнутся в 2021 году. Самоходная установка имеет высокопроходимую колесную базу, благодаря которой возможно осуществление скоростных многокилометровых маршей.

Ранее российские гаубицы выпускались исключительно на гусеничном ходу. На данный момент на завершающей стадии находится разработка целого семейства высокомобильных колесных орудий. При этом график работ с 2С43 «Мальва» уже утвердили. Орудие новой артсистемы калибра 152 миллиметра будет размещаться в кузове тягача под названием «Вощина».

Было запланировано, что ходовые качества колесной гаубицы проверят до конца прошлого года, а также проведут первые стрельбы. После тестирования предполагалось, разработчики будут дорабатывать орудие с многокилометровым пробегом и совершат передачу Минобороне РФ. Как отметил генерал армии Олег Салюков, на данный момент испытывают образцы мобильного вооружения, используя разные типы шасси. По некоторым данным, определенные модели создавались для того, чтобы действовать в условиях Арктики.

Как пишет издание «Политэксперт», впервые на снимках «Мальву» показали в 2019 году, а позже официально презентовали в рамках форума «Армия-2020». Разработчики создавали новейшую гаубицу для того, чтобы она могла уничтожать различные цели. Высокую проходимость и мобильность техника получила благодаря вездеходному шасси, произведенному на Брянском автомобильном заводе. Такое решение позволило снизить стоимость 2С43 «Мальва» и увеличить ее ресурс по сравнению с гусеничной техникой.