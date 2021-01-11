Cамым дорогим плоским экраном оснащён наиболее дешёвый флагман Redmi K40

11.01.2021, 15:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В следующем месяце на рынок выйдет новый, самый дешевый в своем сегменте, флагман компании Redmi. K40 при этом оснащен самым дорогим экраном и работает на наиболее актуальном процессоре.

В начале декабря был презентован процессор нового поколения Snapdragon 888 от компании Qualcomm. Сразу же около полтора десятка производителей заявили о намерении создать на его основе новый смартфон. Среди них был и бывший суббренд корпорации Xiaomi – Redmi, со смартфоном K40, которому также приписывалось и наличие MediaTek-платформы. При этом, согласно данным, появившимся в Сети, этот девайс должен стать самым доступным по стоимости аппаратом с 888 чипсетом.

Блогеры, специализирующиеся на тематике технологий, раскрыли и ряд других характеристик грядущей новинки. Так, в устройстве будет установлен плоский дисплей без изгибов на боковинах. Несмотря на демократичный ценник флагмана, его экран выполнен по самым последним разработкам и по стоимости превышает фронтальные панели многих конкурентов.

Официальная презентация новинки запланирована на 20 января, а на полках магазинов девайс появится в начале второй декады февраля. Согласно заявлениям Лу Вейбинга, гендиректора Redmi и президента Xiaomi Group China, цена Redmi K40 не превысит 3 тысячи юаней, что соответствует 465 долларам. При этом в популярной в странах Азии социальной сети Weibo он пояснил о дисплее флагмана, наиболее дорогостоящем в категории плоских и лишенных изгибов. До этого в Сети появлялась информация о наличии в девайсе экрана-водопада, однако его, скорее всего, не стоит ожидать не только в базовой, но и в Pro-версии. Такое решение, согласно заявлениям руководства бренда, обосновано стремлением выпускать наиболее доступные по цене аппараты. Создание смартфонов с изогнутыми дисплеями стоило бы существенно дороже. Выполненный по 2K-технологии, экран на органических светодиодах OLED получит Full HD + и 120-герцную частоту смены изображений.

Гаджет получит, кроме самой передовой однокристальной платформы и качественного экрана, множество других «изюминок». Так, аккумуляторную батарею объемом 4 тысячи мА•ч обеспечат поддержкой быстрой зарядки мощностью в 33 Ватта. Аппарат оборудован модемом для работы с мобильными сетями пятого поколения. В отверстии в дисплейной панели расположен фронтальный объектив, главный датчик основной камеры Sony IMX686 имеет разрешение в 64 миллиона пикселей. Кроме того, у Redmi K40 будет стильный внешний вид, а по стоимости он будет почти на 20 процентов доступнее, чем Xiaomi Mi 11.