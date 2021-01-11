 

В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Ланового

11.01.2021, 15:20, Новости дня
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Народный артист Советского Союза Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, но останется в больнице до конца недели, сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«До конца недели Василий Семенович вместе с супругой Ириной Петровной останутся в больнице. Состояние здоровья у него терпимое», – рассказал он, передает РИА «Новости».

Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.

Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.



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