Красный кардинал – как Ришельё создавал бюрократию и спецслужбы

11.01.2021, 15:10, Разное

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В этом выпуске:

– Вертикаль власти: как строилась централизованная власть французского короля.

– Новое клеймо: кого называли «серым кардиналом» и «иностранными агентами».

– Проплаченное место: почему во Франции 17 века было нормой покупать должности.

– Красный кардинал: как Ришельё создавал бюрократию, спецслужбы и идею национального суверенитета.

– Противовесы: почему бюрократия и демократия неразделимы.