Красный кардинал – как Ришельё создавал бюрократию и спецслужбы
11.01.2021, 15:10,
Разное
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В этом выпуске:
– Вертикаль власти: как строилась централизованная власть французского короля.
– Новое клеймо: кого называли «серым кардиналом» и «иностранными агентами».
– Проплаченное место: почему во Франции 17 века было нормой покупать должности.
– Красный кардинал: как Ришельё создавал бюрократию, спецслужбы и идею национального суверенитета.
– Противовесы: почему бюрократия и демократия неразделимы.
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