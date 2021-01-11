 

Красный кардинал – как Ришельё создавал бюрократию и спецслужбы

11.01.2021, 15:10, Разное
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В этом выпуске:
– Вертикаль власти: как строилась централизованная власть французского короля.
– Новое клеймо: кого называли «серым кардиналом» и «иностранными агентами».
– Проплаченное место: почему во Франции 17 века было нормой покупать должности.
– Красный кардинал: как Ришельё создавал бюрократию, спецслужбы и идею национального суверенитета.
– Противовесы: почему бюрократия и демократия неразделимы.

Источник: Дилетант



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