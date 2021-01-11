 

В Харькове четырех человек, двое из которых – полицейские, подозревают в краже кабелей связи – прокуратура

11.01.2021, 15:04, Новости дня
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Прокуратура Харьковской области подозревает в краже кабелей связи четырех человек, двое из которых – полицейские. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 11 января.

“По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи “Укртелеком” и “Госспецсвязи” на территории Харькова. 8 января четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в багажник автомобиля, на котором приехали”, – говорится в сообщении.

Они были задержаны. Правоохранители сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Сотрудника батальона конвойной службы суд отправил под круглосуточный домашний арест, остальных подозреваемых – под ночной домашний арест. В прокуратуре заявили, что несогласны с мерой пресечения для патрульного полицейского и будут подавать апелляционную жалобу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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