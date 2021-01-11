Нардеп Дмитриева: Впервые в истории государство взяло на себя обязанность финансирования всех операций по трансплантации

11.01.2021, 15:04, Новости дня

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В интервью изданию “ГОРДОН” нардеп от “Слуги народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что сейчас в Украине за финансирование операций по трансплантации отвечает государство.

“Впервые в истории государство взяло на себя обязанность финансирования всех операций по трансплантации. Мы запустили пилотный проект и на сегодня в него включено 19 центров органной трансплантации и шесть центров трансплантации костного мозга. У нас сейчас отбоя нет от заявок на участие в проекте. [В нем] участвуют медцентры из Киева, Львова, Харькова, Запорожья, Одессы, Ровно Волыни, Ковеля, Черкасс. Всего 19 больниц”, – подчеркнула Дмитриева.

Она отметила, что украинские врачи заинтересованы в развитии трансплантологии в стране.

“После получения необходимых лицензий больницы заключают контракт с Минздравом и получают финансирование. Центры просчитали, в какую сумму обходится трансплантация. Эти цифры в разы меньше, чем счета за границей. Врачи начали активно работать. И мы уже рассматриваем подключение к проекту частных больниц. Но их услуги будут оплачиваться по государственным расценкам. По моему убеждению – мы должны развивать трансплантологию у нас, а не вывозить деньги за границу. Здесь мы вкладываем эти средства в нашу медицину и в наших врачей, спасая больше пациентов”, – заявила нардеп.

Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства. Читайте полную версию интервью.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

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