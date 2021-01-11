Диетологи рассказали, как правильно похудеть после новогодних праздников

11.01.2021, 15:00, Разное

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После новогодних застолий многие хотят похудеть. Российские диетологи рассказали, как вернуться в былую форму без вреда для здоровья.

Старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФИЦ питания Юлия Чехонина объяснила АиФ, что даже при самом насыщенном питании за время новогодних каникул человек не сможет набрать более 4 килограммов. Диетолог советует не отчаиваться и не принимать экстремальных мер в виде голодания. Вернуться в былую форму можно, если возобновить свой привычный рацион: за пару дней лишние кило уйдут. Также нужно больше двигаться, заняться танцами и плаванием: это поможет не только быстро восстановиться, но и получить положительные эмоции.

Консультант по здоровому питанию рекомендует убрать из рациона колбасные изделия, а отдать предпочтение нежирным натуральным мясным продуктам. Разрешены холодец и заливная рыба в тандеме с овощными гарнирами. Рацион можно разнообразить жидкими кашами на воде и молоке, которые помогут уменьшить нагрузку на пищеварительную систему, активно работающую в праздничный период.

Юлия Чехонина не советует худеть больше чем на 5 кг в месяц, объясняя, что человек потеряет не только жир, но и воду, а это приведет к снижению скорости обмена веществ. Подобное похудение чревато проблемами со здоровьем, а при даже малейшем срыве потерянные килограммы вернутся с плюсом, да и кожа пострадает.

Эксперт уточнила: дневная норма здорового питания – это 3 белковых блюда, которые помогут организму работать без нарушений. Разрешён разгрузочный день один раз в неделю на основе нежирного мяса и овощей, а на выходной можно побаловать себя любимым десертом.