 

Фигурист Алексей Ягудин похвастался дорогим особняком во Франции

11.01.2021, 15:00, Разное
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Алексей Ягудин принял участие в программе Надежды Стрелец на ее YouTube-канале. Знаменитый фигурист ответил на вопросы ведущей и похвастался приобретением дорогого особняка во Франции.
Надежда Стрелец активно развивает свой блог на видеохостинге YouTube. Гостями ее шоу «Стрелец-молодец!» стали многие звезды отечественного шоу-бизнеса и спорта. В этот раз к журналистке пришел Алексей Ягудин. В беседе с ведущей он ответил на многие вопросы, волнующие его поклонников. Были среди них и касающиеся заработков олимпийского чемпиона. Как оказалось, звезда отечественного фигурного катания получает хороший доход за участие во всевозможных турнирах. А призовые места в состязаниях еще больше увеличивают его финансовое вознаграждение. Так, вместе с новой медалью Алексею Ягудину вручают и чек на тридцать тысяч долларов. Если же спортсмен побеждает в ходе чемпионата мира или получает гран-при в финальных состязаниях, этот гонорар возрастает до пятидесяти тысяч, а то и больше.

Как признается фигурист, он никогда не жаловался на низкие доходы, за 18-летнюю карьеру он «нормально накатал». Все это дало возможность накопить средства для покупки недвижимости за рубежом. Причем еще в 18 лет он уже смог собрать деньги, достаточные для покупки особняка во Франции. Стоимость заграничного жилья оценивалась на момент приобретения в два миллиона евро. Сейчас, правда, уверен Ягудин, такой дом стоил бы порядка 600 тысяч евро, что также немало.

Известен спортсмен и пристрастием к дорогим автомобилям. В 2008 году на одной из улиц Москвы злоумышленники угнали его Porsche Cayenne, в котором находилась его золотая медаль, завоеванная на чемпионате мира.

Стоит отметить, не так давно спортсмен наконец-то ответил на вопросы относительно своих отношений с Мирославой Карпович. С его слов, никакого романа у него со звездой «Папиных дочек» не было. Все слухи, распространившиеся в СМИ и интернете, являются только домыслами жадных на сенсации папарацци. Ранее журналисты публиковали информацию о том, будто артистка присылает Ягудину свои фото, и это привело к скандалу в семье фигуриста.

Следует отметить, олимпийский чемпион женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной, у пары двое дочек, 2009 и 2015 года рождения. С Карпович же все взаимоотношения заключались исключительно в совместной работе над театральной постановкой. Ягудин, как пишет «Ньюинформ», даже не рассматривал свою партнершу по сцене в качестве вероятной возлюбленной.



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