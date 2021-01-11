 

Вера Брежнева: «Один человек даже дома рассматривает во мне что-то особенное»

11.01.2021, 15:00, Разное
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Вера Брежнева не очень любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Однако недавно она опубликовала в микроблоге Instagram пост, в котором призналась – даже дома один человек рассматривает в ней что-то особенное.
Фолловеры поняли – певица намекает на своего супруга Константина Меладзе. Вера Брежнева придерживается убеждения, что «счастье любит тишину», но поклонники и так видят, что в третьем браке она чувствует себя гармонично. Экс-солистка «ВИА Гра» не рассказывает в интервью о том, как складываются ее отношения с известным продюсером и композитором. Кроме этого, на собственную территорию артистка неохотно пускает людей.

Из-за пандемии коронавируса исполнительница много времени проводит в домашних стенах. Вера Брежнева написала в посте, что подписчики знают в основном ее сценический образ, когда она часто перевоплощается. Но дома артистка становится молчаливой, заботливой, нежной и умиротворенной. По словам знаменитости, у нее есть человек, который даже в таком ее образе видит особенности. Свои размышления супруга Константина Меладзе дополнила фотографией, на которой она запечатлена в теплом бежевом костюме.

Как отмечает издание «Глобалмск» Вера Брежнева получила множество комплиментов от фолловеров, которые написали, что у нее идеальный и уютный домашний вид. Некоторые комментаторы признались – певица является для них мотиватором выглядеть хорошо даже дома.



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