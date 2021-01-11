Масштабные учения танкистов начались в Челябинской области

11.01.2021, 14:26, Новости дня

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Более 3 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа вышли на межвидовой полигон в Челябинской области для проведения учебных стрельб и вождения боевой техники. Учения продлятся до конца недели, сообщила пресс-служба ЦВО.

«В ходе практических действий уральские танкисты отрабатывают скоростной марш-подход в район боя, маневрирование в обороне с боевой стрельбой. Также танковым экипажам предстоит отразить контратаки противника в дневное и ночное время, действуя при поддержке мотострелковых и артиллерийских подразделений», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что в практических эпизодах задействовано более 3 тыс. военнослужащих, а также современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», минометы «Сани», самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и техника специальных войск.

Напомним, в октябре военные инженеры ЦВО при помощи магнитного поля нейтрализовали условного противника в ходе учений в Удмуртии.