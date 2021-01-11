 

Хозяйке тюменского пансионата для престарелых предъявили обвинение

11.01.2021, 14:26, Новости дня
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Владелице частного дома престарелых в Тюменской области, в котором при пожаре погибли семь человек, предъявлено обвинение, сообщил Следственный комитет.

Женщине предъявили обвинение по статьям «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд избрал владелице пансионата меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Экспертом Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК изучен предполагаемый очаг пожара – баня обвиняемой. По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара», – добавили в СК.

Также следователи допросили свидетелей, обвиняемую, изъяли документацию, назначены судмедэкспертизы. Кроме того, устанавливается юридический статус пансионата.

В субботу губернатор Александр Моор сообщил, что в результате пожара в частном доме в Боровом Тюменского района погибли семь человек. Глава региона отметил, что берет расследование причин пожара на личный контроль. Позднее стало известно, что хозяйку частного дома престарелых задержали.



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